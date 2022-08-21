54歲男星屈中恆和老婆Vicky（童秀娟）結婚20年，生下4名千金，家庭生活幸福和樂，且屈中恆非常疼愛女兒，給了額度12萬的信用卡附卡，只要提前告知就可刷，結果就讀國小六年級的女兒竟在生活百貨血拚4、5千，屈中恆收到帳單後十分生氣。

屈中恆最近在節目《女人我最大》分享育女生活，提到有給女兒額度12萬的信用卡附卡，他不在家時，方便女兒叫外賣、買衣服或鞋子，前提是要跟他說一聲。想不到當時念小六的女兒不懂得節制，竟在生活百貨店買了4、5千塊的彩妝，屈中恆收到帳單後非常火大，責備：「這個不是國小六年級學生應該有的行為。」

不僅如此，屈中恆提到12歲女兒非常追求最新型的3C用品，如果不買給她就會開始哭鬧，屈中恆感到頭痛，大嘆：「每天跟你來這一套，不能這樣子嘛，才國中」，最後決定沒收三女兒的附卡，女兒雖不情願，但也不敢多抱怨。

節目播出後引起熱議，網友七嘴八舌地留言：「還沒開始工作的年輕人都不該拿信用卡」、「小孩不要給太多錢，讓他們了解賺錢的不容易，不然這種花錢方式可能會讓他誤入歧途」；但也有人認為「才刷5000不算猛刷吧」、「12萬額度真的超低，只能救急」、「明星的小孩會這樣都很正常吧」。