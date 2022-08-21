疫情趨緩後，看好國內餐飲產業景氣回升，以及二度就業、新住民與中高齡勞動力重返職場的趨勢，麥當勞2022年預計再招募1300名正職服務員，並祭出起薪30K、週休兩日(含1天週末)、全年123天休假日的福利搶才。

根據人力銀行統計，40歲以上想要重回職場，投遞履歷後平均收到面試邀約僅7％；50到55歲的求職者更只有2％！麥當勞徵求餐飲服務人才，不受年齡、經歷限制，標榜餐飲新人也能快速上手，正職服務員起薪30K，每年可視績效表現調薪，還可享有年終獎金、三節禮金、婚喪喜慶與生育禮金，以及聚餐、免費餐飲等福利。每日上班8小時，週休兩日可選擇週間、週末各一天排休，從到職日起即可擁有10天特休以及7天家庭日，全年帶薪休假高達123天。

現任台中中港餐廳正職服務員羅允婷表示，身為二度就業媽媽的她，選擇固定上早上七點至下午四點的班，不僅能準時回家接小孩，還可每週選擇週間、週末各一天排休，以及每年7天家庭日等，讓她可兼顧家庭與工作。