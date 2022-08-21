《數位中介服務法》引發反彈，NCC急踩煞車稱只是草案，沒有強推或撤回的問題，國民黨主席朱立倫21日痛批是世界上最大的笑話，直指草案就是政府提出的方案、代表政府立場，荒謬、離譜、宛如言論戒嚴的草案民進黨提都不能提，否則就是大開民主倒車，再度喊話蔡英文總統：「麻煩妳正常一點！別像捍衛林智堅一樣硬拗到底！」

「這簡直是世界上最大的一個笑話！」朱立倫21日下午，攜手同黨桃園市長參選人張善政參加「第四屆模擬桃園市議會」活動時，被問到《中介法》時表示，草案就是政府提出來的方案，當然代表政府的立場，也就是現在民進黨、執政黨的立場。

朱立倫說，這麼荒謬、離譜，甚至是準備要營造新的言論戒嚴的一個草案，全民當然都不能接受，「這麼離譜的方案，民進黨提都不能提！」，提了就表示這個政黨真的是民主倒退，完全已經忘了台灣為了言論解嚴所做的努力，沒有人可以接受，數度反問：「民進黨怎麼會有這樣的想法？」

朱立倫再度喊話蔡英文總統：「麻煩妳正常一點！」，政府提的就是民進黨、執政黨的立場，「蔡總統，妳難道要像捍衛林智堅論文案，堅持拗到底嗎？」

朱立倫在和青年座談時也重砲痛批執政黨，強調做錯事要公開道歉，不是推到NCC裡面某個承辦科長，他也舉例像是疫苗採購資訊竟要封存30年，「陳時中都要100歲了！」不解為何見不得人，或有什麼不可告人的祕密，重申民眾有知的權利，民主應該是真正從心中尊重觀念，而非對政黨有利就贊成，無利就反對。