余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）8年前傳出罹患癌症，今傳出病逝，享年39歲，其實余苑綺抗癌之路走來相當艱辛，她復發過3次，前後做過70多次化療，今年余天透露女兒已經做療程做到產生抗藥性，無法再做化療，只好改採用最新療法用雷射手術刀照射腫瘤，李亞萍提到女兒更是數度哽咽淚崩，心疼愛女：「她全身都痛」，過去她上節目曾被營養師警告，引起許多人注意。

余苑綺經常在臉書記錄抗癌心路歷程，曾有感而發「照顧好自己，才是愛家人跟愛自己的最好表現」，強調定期身體檢查的重要性，她艱辛的抗癌過程鼓勵了許多人，也讓不少看著她長大的粉絲朋友感到心疼。過去余苑綺和媽媽李亞萍、弟弟余祥銓一起上節目，聊到抗癌的心路歷程和生活作息，被弟弟爆料雖然喜歡吃健康的蔬果，但常常隨便洗洗就生吃下肚，讓營養師提出警告，很容易將食物上的殘留農藥吃下肚，對方甚至大膽猜測生病的主因可能跟這樣的壞習慣有關，且余苑綺一天可以吃8顆蘋果和一顆生菜，還創下一餐吃60盤生魚片的紀錄，讓外界推測可能是把太多有毒物吞下肚，才增加生病機會。

7月李亞萍現身立法院，除了替余天小中風一事澄清，也談到女兒余苑綺病情，她表示女兒體力直落，目前站都站不起來，「只要站起來就會全身痛，一定要吃止痛藥」，已經到了束手無策的地步，由於她營養不良，體內血紅素、白血球、紅血球等數據都未達標準，輸血也沒有用，話說到此李亞萍忍不住難過落淚，希望大家多集氣，讓余苑綺有更多時間跟家人相處，未料今仍傳來噩耗，令人惋惜。