余天和李亞萍的2女兒余苑綺，今（21日）癌逝，享年39歲。事實上，她2年前就在父母的陪伴下，公開分享抗癌歷程，並首度公開寫給兒女的遺書，唸道：「媽媽會在天上保護你們，下輩子還要當一家人」，一席話讓不少人淚崩。
余苑綺抗癌多年又復發，2年前已寫好給女兒的遺書，當時她淚眼汪汪地唸著：「如果媽媽不在了，相信都是神的決定，你不要難過，媽媽在天上會看顧你們，希望你們幸福快樂，媽媽真的真的好愛你們。下一輩子，我們還要當家人。」期間數度哽咽，一家人相擁而泣，台下觀眾也忍不住淚崩。
余天當時也分享，過去綺綺（余苑綺）是最健康的，頭次罹癌時女兒問他：「爸爸，為什麼是我？」，當時他被徵召去補選，每天行程滿檔，每一場眼淚都流不停，覺得自己一定要選上，全家人知道余苑綺癌症末期也不停哭，「我還要安慰家人，只有深夜才敢一個人落淚。」
事隔2年，余苑綺仍不敵病魔病逝，令外界感嘆。
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