國家通訊傳播委員會（NCC）提出《數位中介服務法》，擬約束網路平台違法或假訊息，日前舉辦「數位中介服務法草案公開說明會」，被質疑干涉言論自由，行政院長蘇貞昌定調踩剎車。作家苦苓認為，萬一《數位中介法》過關，未來將是「欲練上網功，必須先自宮」？

苦苓今(21日)在臉書貼文認為，若《數位中介法》過關，未來將是「欲練上網功，必須先自宮」？只要政府部門不滿意你的貼文，就可以在旁邊加註警語30天；如果政府叫你把它覺得不妥的貼文刪掉，你不照著做就可以罰錢，網路平台還要「依法」把你的個資交給政府處理。像這樣的《數位中介法》，竟然只是暫緩而不撤回，是鄭南榕先生在天上哭得不夠大聲嗎？

苦苓不滿說，竟然還有人護航說，這個法案最早是國民黨提出的，那也只不過是一隻豬在鬼叫，但如果最後是一大群豬被放出來咬人，你覺得是哪一個黨才有這個能力做到呢？他表示，欣慰律師呂秋遠和作家蔡詩萍都反對目前擬定的《數位中介法》，看來台灣還是有「只講是非、不論顏色」的人。

網友認為，「哪天這東西如果過了，真的一輩子不想投民進黨，而到底是誰基於什麼理由要幹這種不利黨支持度的事？細思極恐…」、「恐怖時代來臨」。