高雄市長陳其邁今（21）下午到梓官區出席高雄海味雄夯音樂趴活動，他與廚師共同料理風味獨特的石斑魚「不NG」燒烤創意料理，令人食指大動。

陳其邁走訪好魚市集，推廣行銷高雄在地特色魚產品，呼籲國人共同支持高雄在地生產、新鮮美味的水產品，還與民眾看夕陽、試吃美味燒烤度過假日漁村時光。

海洋局長張漢雄表示，距離中秋節不到一個月，海洋局特別於8月20與21日連續兩天舉辦「高雄海味雄夯音樂趴」。

現場有以高雄五寶鮪魚、魷魚、秋刀魚、石斑魚及虱目魚規畫的展示區，並請主廚以高雄五寶料理出不同美味佳餚，讓民眾在家也可以簡單烹飪料理。

活動現場推出限量免費烤魷魚、秋刀魚、花枝丸、酥炸石斑試吃，為中秋節烤肉暖身，現場好魚市集特別集結高雄海味在地商家，推出中秋海鮮優惠組合，請民眾把海鮮食材帶回家。

海洋局指出，在好魚市集結合高雄在地養殖青年等多家高雄海味商家，各商家都有推出不同海鮮食材組合，海洋局現場再推滿額限量贈活動，也獲得民眾支持。