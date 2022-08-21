雲林縣虎尾建國一村丁棟設計，獲國家卓越建設獎「金質獎」肯定。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾建國一村丁棟設計，獲國家卓越建設獎「金質獎」肯定。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府規畫將虎尾鎮建國眷村朝向「食農」、「環境教育」、「創藝」及「眷村文化」4大主題學發展，打造全台最為獨特的眷村環境教育與創意美學實踐場域，期盼有更多的社群與團隊，一起投入想法與創意，點亮雲林的創新未來。

虎尾建國眷村具備軍眷文化地景與農業自然景觀，且鄰近高鐵雲林站，是外地旅客造訪雲林的起點，也是虎尾雙都心文化觀光廊道的重要節點，擁有得天獨厚的區位條件與環境資源。

建國一村的丁棟，是日據時期虎尾海軍航空隊的兵舍，戰後規畫作為眷舍所使用，為士官階層所居住。丁棟是建國一村內保存最為完整的一字長型庫房建築，呈現戰後增改建的空間面貌，見證建國眷村歷史的重要眷舍。

規畫設計在主辦單位社團法人中華民國不動產協進會評估後，認為虎尾建國眷村長時間艱辛整合參與者的不同意見，終至促成地區性良好的都市意象、生活環境品質與機能的共識，達成更新再生目標的展現，因此在提報過程中，建議轉為「最佳都市更新類」的整建維護類。

雲林縣政府文化觀光處在評選過程中，也針對建築物整體空間品質及與周圍環境和諧關係的環境效益、強化地區再生機能的改善、符合SDGs永續城鄉的修復理念，以及更新後對毗鄰環境改善的貢獻等評選標準，提出高度重視及整合的例證，最終獲得主辦單位及評審給予金質獎的肯定。

文化觀光處處長陳璧君表示，虎尾眷村是台灣獨一無二的農村型眷村，保有高度完整的眷村聚落紋理，透過持續的調查研究、規畫設計及修復工程，以及品牌及活動的引入，讓生機盎然的虎尾眷村成為匯聚能量的場域，而雲林的文化軟實力，更因為獎項的肯定更顯精湛。