【每日必看】余天證實! 余苑綺抗癌8年病逝 享年39歲

余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）抗癌8年，今（21日）不敵病魔癌逝，享年39歲。余天、余祥銓下午5點多受訪證實噩耗，余天哭喊：「她剛走，早上來還好好的。」

余天難過表示：「早上來還好好的，一下子情況就很糟，我們本來想要急救，但她已經寫了放棄急救通知書，這樣也好也不必那麼難過、痛苦，她眼睛都不閉，我跟亞萍跟她講說我們放下了，她才稍微閉一下，這樣也好脫離痛苦。她得這個癌症8年的時間，很難受、痛苦，可憐的孩子。」

余天、余祥銓證實余苑綺癌逝。（陳俊吉攝影）

余天也說余苑綺這兩天都沒有講話，他們幾乎都有來看她們都是開車從地下室進到病房，透露其實有幫她爭取到美國新藥，遺憾女兒已經離開。余天也透露余苑綺其實前兩天就有錄影講了一些遺言，並表示改天再向媒體告知遺言內容。

事實上，余苑綺8年前罹癌，一度宣布抗癌成功但近年復發，18日傳出病況不樂觀，讓余天告假急奔醫院，透露女兒用手勢示意「讓她走」，令他潰堤，所以他日前帶著余苑綺2個小孩探視她，終於激起她求生意志：「我不會那麼容易死」，不料，余苑綺仍不敵病魔，於21日下午病逝於台北榮總，享年39歲。