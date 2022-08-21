國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法草案」，引發各界反彈，行政院長蘇貞昌緊急喊卡。政大法學院副教授廖元豪今（21日）指出，批評公共政策是人民的天職，這個政府卻拿著「打假」的雞毛當令箭。還要搞什麼數位中介服務法去管網路言論，真是可悲！

廖元豪今（21日）透過臉書分享上課簡報，他說，為什麼「不實」言論，仍然可以受憲法保障？所謂的「不實」未必有害，就算「不實」而「可能」有害也可能是遙遠的將來。此外，某些「不實」之危害，可以靠觀眾讀者的理性判斷與公眾辯論來澄清；許多事務的「真實與否」有爭議，例如科學理論、神話宗教、歷史、機密等。

再者，很多敘述是包含著事實陳述的評價、期望、針砭（如諷刺文、反串文等）；熱烈的討論難免有錯，要絕對正確的發言，大家就閉嘴了；「不實」之部分整體觀之，未必會影響論述的價值。

廖元豪表示，這個政府追打「假消息」的執念非常強，幾乎已經變成「所有批評政府的都是假消息」的程度。有時是挑一點小錯就說假新聞，有時是把還有爭議的事說成假消息，甚至還把不同「意見」都說成是謠言。