為何仍有人力挺中介法？NCC日前公布的《數位中介服務法》草案，儘管還在公聽階段但已造成民怨；臉書粉專「逆風的烏鴉」分析指出，「PTT創世神」杜奕瑾等人為何支持此惡法？原來關鍵在網路監控產業的「公私協力」特色，設立「官方認證的民間抓耙仔」，龐大商機及網路產業話語權，對「杜奕瑾們」產生了無以倫比的吸引力。

逆風的烏鴉今(21日)以「『杜奕瑾們』為什麼支持數位中介服務法？」為標題發文分析指出：「從輿論看，反對『數位中介服務法』差不多已經變成了全民共識。即使民進黨如林靜儀之流，現在所能帶的風向，也不過就是把其他政黨也拖下水。在少數仍支持這個法案的意見領袖中，杜奕瑾是很突出的一個。之所以突出，是他有『ptt創世神』的身分，對於網路的運作應該是很了解的。」

原來關鍵在「公私協力」，逆風的烏鴉表示，「早在7月初，我就寫過兩篇文分析數位中介服務法在搞什麼鬼。如果弄通我那時在講啥，對於杜奕瑾這樣的人為何為支持這個法，答案就呼之欲出了。當時我就表示，除了對網路的管制措施有爭議，該法很容易被忽略但其實是重要關鍵的部分，是它的『公私協力』特色。」

逆風的烏鴉說，「抓耙仔」的角色變得重要，「數位中介服務法把『公私協力』發展到極致，幾乎可以形成一個特殊的『網路監控產業』。首先是草案的18、19條，要求加註警語、法院裁定，都要諮詢『民間事實查核組織意見』；草案第25條，有個『線上平台爭議處理機構』，這個號稱民間組織的機構，是主管機關認可後成立的。接著是草案26條，設立了『認證舉報者』，也就是『官方認證的民間抓耙仔』，這些抓耙仔的檢舉案，必須優先處理；然後是草案38條，要求業者訂定自律機制，必須納入公民團體、專家學者等『多方利害關係人意見』。最後是39條，要花25億成立一個財團法人，管理相關事務。」

烏鴉指內中有龐大商機，「杜奕瑾在他的po文裡，提到評論者應該很少看過內容法案，而我認為，杜奕瑾的意見，確實是他在看過完整法案之後的觀點。而且與林智群之流的盲目護航不同，杜奕瑾的支持該法，應該就是看到了法案中龐大的『公私協力』商機。一旦法案通過，以杜奕瑾的親綠背景，加上創世神光環，要在這個產業鏈中成為重要角色，一點都不困難。」

產業話語權的吸引力無與倫比，逆風的烏鴉說，「或許有人會質疑，以杜奕瑾的身分地位和資本，應該看不上這些位子。從金錢的報酬來說是如此的，但從『名器』的角度來說卻不是這樣。在這串產業鏈裡扮演重要角色，就意味在網路產業裡擁有無以倫比的話語權，這當然就不是能從公私協力中賺到多少錢來衡量的了。」

杜奕瑾昨(20日)在臉書貼出他的意見，指各國數位治理都面臨難題，《中介法》議題讓大家注意到數位治理的重要性，並舉例5點，盼能作為數位治理上的目標，包含有效打擊認知操作與假消息產業鏈，保障台灣人民言論不受侵害，數位內容收益合理分配給原創作者，避免境外演算法操作境內民眾認知，讓公權力可以伸張但同時不限縮民眾言論。

杜奕瑾說：「數位中介法草案或許不是完備的，但不也應該理盲，歐盟的數位服務法與數位市場法可以參考，但我看到現在評論的人應該很少真正看過內容法案，批踢踢每到選舉都會有人說要關站，批踢踢是一個公益社群，並無法律實體，適法性待議，每個人都可以自由發表意見，但也就是一個意見。」