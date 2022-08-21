桃園遠東百貨與消防局第一大隊桃園分隊合作，共同舉辦小小消防員體驗活動。（桃園分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

新學期將至，趁著暑假尾聲，桃園遠東百貨與消防局第一大隊桃園分隊合作，共同舉辦小小消防員體驗活動，以迷你消防車、迷你消防衣及滅火器吸引孩子的興趣，向孩子宣導消防知識，同時也強化家長們的防火觀念，達到寓教於樂的目的。

消防員先提問「火災發生時第1件事情應做什麼？」底下的小朋友便搶著回答「打119」、「先滅火」等等，有獎徵答過程中相當踴躍。

消防員再向民眾宣導，火災發生第一時間要先大聲告訴身邊的人，如若等你逃出火場才想到裡面還有家人就為時已晚，即便題目與答案看起來很簡單，但「大聲呼叫」卻是火場中最常被遺忘的事，原因是火災當下人會感到慌張，失去判斷能力，因此要在災害未發生前先建立起正確的逃生觀念。

桃園分隊分隊長張侃峯說，常在宣導的過程中仍發現民眾對火災仍有許多錯誤觀念，如很多人仍認為火場中要用濕毛巾摀住口鼻，但這是過時的觀念，經研究證明，濕毛巾無法過濾火場中的一氧化碳，而一氧化碳是造成缺氧的主要因素，火場逃生分秒必爭，與其花時間找擋不住一氧化碳的濕毛巾，不如大聲通知身邊的人「失火了」，並在沒有濃煙產生前趁早向下逃生、逃到地面層。