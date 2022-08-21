高棉時報一篇報導指出，柬埔寨經濟受惠中國「一帶一路」倡議甚深。此篇報導並由我國外交部「駐胡志明市台北經濟文化辦事處」刊登轉載於官網。（截取自「駐胡志明市台北經濟文化辦事處」官網）

高棉時報一篇報導指出，柬埔寨經濟受惠中國「一帶一路」倡議甚深。此篇報導並由我國外交部「駐胡志明市台北經濟文化辦事處」刊登轉載於官網。（截取自「駐胡志明市台北經濟文化辦事處」官網）

對於外交部長吳釗燮說柬埔寨的事情是中國一帶一路的遺毒，新黨市議員侯漢廷揭露，柬埔寨媒體「高棉時報」(Khmer Times)於今年5月9日發出一則新聞報導，標題是「柬埔寨經濟受惠中國一帶一路倡議甚深」，而這篇報導還被我國外交部「駐胡志明市台北經濟文化辦事處」張貼轉載在辦事處的官網中。

台灣人赴柬埔寨工作遭詐騙囚禁案例頻傳，中國大陸國台辦辦發言人馬曉光19日表示，在海外的「台胞」遇到困難，都可以及時聯繫「中國駐外使領館」尋求幫助。外交部長吳釗燮20日反擊表示，柬埔寨的事情是中國一帶一路的遺毒，是中國詐騙集團害得國人受難，在這種情況之下，中國的說法值得商榷。

對此，新黨台北市議員侯漢廷21日在中天電視《周末大爆掛》節目中指出，柬埔寨當地媒體「高棉時報」(Khmer Times)於今年5月9日發出一則新聞報導，標題是「柬埔寨經濟受惠中國一帶一路倡議甚深」，而這篇報導還被我國外交部「駐胡志明市台北經濟文化辦事處」張貼轉載在官網中。

「高棉時報」這篇報導稱，柬埔寨公共工程暨交通部次長Vasim Sorya向媒體表示，中國「一帶一路」倡議，對促進柬埔寨經濟發展助益甚大，並改善當地人民生計。

侯漢廷認為，「一帶一路遺毒」說，這是蘇貞昌、吳釗燮的「萬用甩鍋大法」，難道他們自己沒有一點責任？就可以不救人？就可以光明正大地擺爛？這是兩回事。難道民進黨就可以什麼事都不做？受困柬埔寨多少人有說不清楚，什麼都不能做，只能出一張嘴罵大陸。

侯漢廷強調，至於「一帶一路遺毒」說的根據，只有引警界人士說很多金主是大陸人，沒有其他證據、資料、數據，警界人士又是誰？大陸人金主又是誰？在哪裡？犯案資料？都沒有。且開放投資原本就有利有弊，台灣有些媒體卻只引用負面消息。