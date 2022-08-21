祖孫一起「尬棒球」，由縣內不老棒球隊與國小少棒隊同場交流，為全國首創。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

阿公們就像回到年輕時代，拚勁絲毫不輸小球員。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

阿公們就像回到年輕時代，拚勁絲毫不輸小球員。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣家庭教育中心為慶祝祖父母節，今（21日）上午9時於羅東運動公園棒球場，舉辦「夏日祖孫同遊趣」園遊會，結合闖關、手作，及首創祖孫「尬棒球」， 讓爺奶攜手孫子走出家門，創造共同回憶；縣長林姿妙表示，以「感恩」、「傳承」出發，藉由祖孫系列活動增進互動，歡度溫馨的祖父母節。

縣府教育處指出，每年8月第4個星期日為祖父母節，縣內祖孫一起生活的家庭不在少數，遂縣府特別於今（21日）舉辦「夏日祖孫同遊趣」園遊會，還邀請祖孫一起「尬棒球」，由縣內不老棒球隊與國小少棒隊同場交流，為全國首創。

共有6隊參賽，不老棒球隊有宜蘭白鷹、羅東老懂、員山大黃蜂；國小少棒隊有三星國小、竹林國小、清溝國小。歷經2天激烈廝殺，阿公們就像回到年輕時代，拚勁絲毫不輸小球員；而年輕人在球場上獲得寶貴的經驗，透過比賽讓祖孫間情感連結更緊密；最終冠軍由宜蘭白鷹隊奪得，今活動現場由林姿妙頒發冠軍錦旗。

教育處表示，今年祖父母節系列活動，以家庭教育為主軸，將園遊會與「祖孫魅力是攝」相片徵文做結合；其中，相片徵文特優獎是「第一次相見歡」，因疫情嚴峻，安養中心管制會客，故父親遲遲無法跟心愛的孫女見面，因父親需回診，特地安排孫女與外公見面，相片中父親流露滿滿的想念之情。

林姿妙表示，宜蘭縣是傳統的社會，也是「長壽」縣，因為大家從小都有養成運動的習慣，從今天祖孫三代打棒球中，可以感受到資深美少男、美少女的健康活力；因阿公、阿嬤智慧的傳承，加上年輕人的想法，讓社會更溫暖、團結，藉以奠定良好的基礎，共同拚出宜蘭的好健康、好長壽。