泰國和中國大陸正在進行的「2022獵鷹打擊」(Falcon Strike 2022)空軍聯合演習，因噪音問題被基地附近的居民投訴與抗議，可能會簡化演習與提前結束，以後也必須更換演習場地。

警報5(Alert 5)報導，今年的獵鷹演習於8月14日在泰國空軍 23飛行大隊(Wing23)駐地烏隆他尼空軍基地(Udorn Royal Thai Air Force Base)舉行，演習計劃10天，於 8月24日結束。消息人士稱，今年中國大陸派出了6架殲-10C戰鬥機、2架殲轟-7A「飛豹」戰鬥轟炸機，和1架空警-500預警指揮機（AEW&C）來參與，今次是中共空軍首次派出殲轟7A參加相關演習。

泰國方面則派出5架SAAB- 39「獅鷲」(JAS-39, Gripen)多用途戰鬥機、3架法國阿爾發噴射攻擊機(Alpha Jet)，和1架SAAB- 340「艾利眼」( Erieye)空中預警機。

然而，就在演習期間，當地居民對持續不斷的飛機噪音感到厭煩，對基地提出大量投訴，迫使星期四的演習暫停了一天，直到周五才恢復，規模也縮小了。

一位不願透露姓名的空軍官員說，總共有 18 架飛機參加了每天兩次的演習，確實造成了很多環境噪音。「空軍計畫以後改到孔敬省的南蓬空軍基地(Nam Pong air base)舉行。」

獵鷹突擊聯合演習是從2015年開始，但由於全球新冠肺炎大流行，2020、2021連續2年暫停。

泰國分析人士說，泰國皇家空軍刻意不派美製F-16 戰機參加，因為泰國正在向美國爭取購買更先進的F-35 ，但華盛頓目前似乎不願考慮出售，擔心泰國與中國大陸的軍事合作關係，可能會出現情資外露。

泰國軍方在 2006 年和 2014 年政變後，尋求地區上的和平，向中國大陸購買了坦克、裝甲運兵車，以及潛艇。根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的資料，2014至2018年間，泰國向大陸申購的武器增加了5倍。

泰國皇家空軍發言人 AVM Prapas Sonjaidee 在回應有關「獵鷹打擊演習」，可能使泰國更難獲得美國先進軍事技術的批評時表示，這些演習都是例行的常態演習，一切公開而不是秘密任務。

他說：「世界各地的士兵一起訓練、分享經驗和相互學習是很常見的。」