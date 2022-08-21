桃園消防二大隊辦消防兵團夏令營學童寓教於樂學防災。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

暑假即將進入尾聲，桃園市消防局第二大隊為讓學童更近距離體驗消防工作，21日舉辦「疫勇兵團，消防前行夏令學院」活動，學童參與趣味活動競賽外，更可從玩樂中體驗對消防員的工作，參與活動者還獲贈多功能書包，期盼小朋友們能開心迎接開學。

現場遊戲關卡包含火災搶救及水域安全救生為主題，火災搶救包含「滅火射水」、「烈焰停、躺、滾」、「避難逃生體驗」、「小小消防十三項」及「快速著裝」等讓學童體驗如何當一名消防員。水域活動則有水上訓練體能及岸上救生，其中，岸上救生包含使用救生圈及拋繩袋進行動態遊戲，水上救生則是以操作動力船外機為主軸進行救生體驗，目的希望能夠培養學童團隊救援應變能力。

除了一系列消防體能訓練外，也有特搜分隊帶領繩索救援關卡、手繪創作筆帶關卡，看看消防員平日創意無限，將打火用的消防水帶製作成筆袋，另外消防搜救犬也到場現場與學童同樂，歡笑聲不斷。

現場消防員也宣導，遭遇火災時，逃生切記「往外往下逃」，若逃生路線受堵則可採「關門避難」，但須需符合三大要件，包括牆壁為鋼筋混擬土等不燃材料建造，房門是木門、金屬門或防火門，以及房間有對外窗戶，保持空間有新鮮空氣。