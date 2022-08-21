顫抖哭喊綺綺不會痛了...余天泣訴余苑綺「眼睛都不閉」說我們都放下了才闔眼 @中時新聞網

余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）8年前傳出罹患癌症，今傳出病逝，享年39歲，其實余苑綺抗癌之路走來相當艱辛，她復發過3次，前後做過70多次化療，今年余天透露女兒已經做療程做到產生抗藥性，無法再做化療，只好改採用最新療法用雷射手術刀照射腫瘤，李亞萍提到女兒更是數度哽咽淚崩，心疼愛女：「她全身都痛」，如今白髮人送黑髮人，許多網友也到留言區致哀。

余苑綺罹癌後較少上節目，但仍有一些廠商合作，她最後的發文是7月14日時推廣保溫瓶，影片中的余苑綺穿著簡單家居服，講解的聲音聽起來中氣十足，只是身型有些消瘦，臉上化著淡妝，氣色看起來還可以，不料才隔一個月的時間，就罹癌病逝，享年39歲，讓外界感到錯愕。

而她最後一則關於生活的貼文，是6月29日分享愛女的照片，余苑綺分享人生第一次做爆米花，她那時候笑稱「雖然小小失敗臭黑搭，不過過程還是覺得新奇有趣」，事後她檢討自己「只能說媽媽是要有多笨按個微波爐都可以失敗」，喊話要下次繼續挑戰，照片中是余苑綺的愛女捧著媽媽做的爆米花開吃，模樣十分溫馨，如今卻不幸病逝，愛女再也吃不到媽媽親手做的料理，讓許多網友不勝唏噓。

不少網友留言「病痛都好了 在天上當個漂亮的天使媽咪，兒女都會好好的 媽咪放心～」、「妳真的太辛苦，也很勇敢很堅強，所以我們很心疼，在不捨也沒辦法 盡力了，好好休息吧，不痛了」、「綺綺辛苦了」、「辛苦了！妳是勇者！」、「希望余大哥、家人更要好好保重，綺綺真的是最勇敢的媽媽，希望她當個無病無痛的快樂天使，庇佑2個小孩平安健康快樂長大」、「偉大的媽媽，樹立了堅強的抗癌典範，是兒女及親人的驕傲！」