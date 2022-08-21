今年銀髮族最期待的「弘道爺奶Color Walk」屏東場，由全勤獎97歲陳先賢爺爺（左）擔任活動大使。右為陳爺爺的兒子（謝佳潾攝）

睽違1年，銀髮族最期待的「弘道爺奶Color Walk」屏東場終於回歸，將於11月5日在林後四林平地森林園區登場，並由全勤獎97歲陳先賢爺爺擔任活動大使，陳爺爺雖重聽但講話中氣十足，邀人報名充滿號召力，完美詮釋最佳代言。

「我人老心不老！」陳先賢爺爺雖已97歲高齡，但愛熱鬧的程度不輸給年輕小夥子，他說，他雖然有重聽，但完全不會在溝通上產生障礙，除了參加據點活動外，還會與社區朋友相聚泡茶、下象棋，而他最喜歡做的事，就是騎腳踏車。

他笑說，有時候家人工作忙碌，自己就會騎腳踏車出去買午餐，不要麻煩任何人。3年前，陳先賢爺爺得知弘道老人福利基金會要舉辦健走活動後，不僅毅然決然參加，還成為活動元老與全勤獎得主，他一參加就是3年，在活動的第4年，他成了活動代言人。

陳先賢爺爺說，「希望以自己為榜樣，鼓勵更多長者走出家門」。為此，弘道感動不已，弘道指出，「弘道爺奶Color Walk」舉辦至今邁入第4年，陳先賢爺爺一直是屏東場的最高齡參與者，他從沒缺席過，他讓大家看見長輩的可愛與毅力，也是生活中的正能量來源。

為當好活動大使，陳先賢爺爺還與兒子、孫子一起拍片做宣傳，弘道的社工師說，陳先賢爺爺看起來很嚴肅，拍片時更是緊張，可以感覺到他的害羞，但說到邀請大家報名時又是號召力十足，長輩們的魅力很驚人。

弘道表示，「爺奶Color Walk」是屏東最大型銀髮運動盛會，每年都吸引逾千人搶報名，去年因疫情停辦，不少爺奶大喊失望，今年回歸開放報名後，詢問度破表，限額1000人報名至9月12日，要搶要快，而高齡80歲長輩、經濟弱勢與身心障礙者都免費參加。