岳庭在巴黎旅行的好心情因為錢包失竊而跌入谷底。（岳庭提供）

藝人岳庭與法籍老公及兩個兒子定居泰國普吉島多年，近日全家一起回法國探望公婆，並將帶大兒子Kiwi前往荷蘭讀大學，不料，她20日開開心心地帶著家人去羅浮宮看她朝思夜想的「蒙娜麗莎的微笑」，卻在通過人潮洶湧的蒙娜麗莎後，發現隨身背包拉鏈開著，裡頭的錢包已經不翼而飛。岳庭說當下她整個崩潰大哭，因為全家人這趟旅行所有的歐元現金和信用卡都在裡面，財務損失加上掉的LV長夾，加起來約10幾萬。

岳庭除了第一時間報警並向羅浮宮的失物處辦理遺失手續，也趕緊打回台灣的銀行，報信用卡遺失。她自責崩潰地說，旅途才到一半，那錢是要到荷蘭給兒子Kiwi買生活用品和一路上的消費，「在歐洲沒有信用卡跟沒腳一樣呀！」她說，老公Quoc很久沒回歐洲，信用卡也沒，全部的現金都在她這，「我是腦袋哪裡進水，把錢全放身上，我怎麼會做出這麼低級的錯誤！」她如行屍走肉回到家，看著出發前拿出來的證件和些許台幣，忍不住掩面哭泣，跟兒子對不起，「這趟還沒結束的旅程，確定被我毀了」，因為身無分文，他們也只能跟昨天才在鄉下說再見的公公求救，「我最不想打擾他老人家呀」。

她懊惱地說，公公原本就有警告過「蒙娜麗莎人多，不要去」，但她心想自己要去羅浮宮就是為了看她，老公Quoc幾天前也有說「錢不要全帶著」，「我怎麼不聽話？大家都知道巴黎扒手多，看到這麼多人擠在一起，怎麼沒警覺要顧好包包？我嫌錢包重，為何還要帶出門？所有的後悔，所有的早知道，都成了扎心的箭。羅浮宮，蒙娜麗莎的微笑，是我們全家永遠的痛。」一家人只能先坐困在公婆巴黎的家。

岳庭因自責毀了全家人這趟旅程，而不斷哭泣，更擔心孩子日後再看到「蒙娜麗莎的微笑」的連結就是不好的記憶，她原本很生氣的老公，最後也只能抱抱她給予安慰，並開始到處打電話跟當地朋友借錢，沒想到現正值法國人度暑假旺季，朋友全都不在巴黎，公婆也還在法國鄉間度假，加上他們連金融卡都沒有，連要緊急匯款幫助他們都沒法。最後是公公把錢轉帳給巴黎朋友的兒子，再請對方把錢拿去給他們救急。

她不斷咒自己超愚蠢，出發前她還跟兒子說，法國不比台灣，東西掉了找不回來，一路上也盯著兒子讀不斷提醒包括手機不要放在桌上，有人會假裝跑步就拿了繼續跑走，一路上都在教他們怎麼預防扒手、保持警覺，沒想到真正愚蠢的是自己，「所以當下覺得很對不起他們，所有旅行的好心情與氛圍都被我破壞了」。

岳庭說，如果這整件事有什麼正面意義，就是她以自己慘痛經歷提醒大家，法國扒手小偷多時有所聞，千萬不要以為不會發生在自己身上，尤其記得出門在外錢財更要分開放，「千萬不要把雞蛋全放在同一個籃子！」她也努力打起精神、收拾起備受打擊、自責的情緒，希望整件事剛好給即將獨立在荷蘭就學生活的兒子Kiwi一些正面的教育意義，提醒兒子遇到突發狀況時該如何應變處理。