深耕社區的林澄輝社福基金會，趁著新冠肺炎疫情趨緩啟動社區關懷，21日上午11時在中西區龍盛社區活動中心2樓發放150份物資給藥王里弱勢家庭，數小時內就發光，期許更多企業與個人一起關注經濟弱勢家庭。

林澄輝社福基金會執行長是前台南市社會局長劉淑惠，基金會深耕中西區各社區11年，關懷據點設在藥王里，主要業務為照顧社區弱勢長輩、身心障礙者，並設有日照養護中心與居家照顧單位。

林澄輝社福基金會表示，藥王里社區有近900位弱勢長者需要志工訪視，近年因為疫情延燒，關懷據點許多活動皆停辦，但弱勢家庭的需求仍存在，趁疫情趨緩，發揮基金會關懷輔助弱勢的功能。

龍盛社區活動中心21日的捐助物資活動先由志工音樂表演揭幕，並在物資發放站宣導長照福利資源，供參與活動的家戶瞭解及諮詢，陸續有長輩來請領米、泡麵與餅乾等物資，數小時內就發送一空。

劉淑惠表示，受到疫情衝擊，社區型的社福單位活動大幅減少，經濟弱勢家庭的生活更雪上加霜，透過民生物資發送，讓弱勢家庭在疫後時刻重獲關懷，雖然物資僅能短暫支持弱勢家庭，但實質給予社會溫暖的感受，並提供各種諮詢社會資源的聯結資訊，提昇弱勢族群對生活的希望。