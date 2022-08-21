每年夏季對印度教徒來說別具意義，期間迎來最盛大節慶「黑天神誕生日」 (Krishna Janmashtami)，然而，其中一項標誌性項目「搶金球」(Dahi Handi)驚傳上百人從高處摔落受傷，所幸皆已脫離險境。

根據印媒《印度斯坦時報》(Hindustan Times)報導，近期印度境內都在歡慶一年一度黑天神誕生日，8月中旬至9月中旬街頭都能看到許多傳統表演活動，以此向最為人敬重的印度神「黑天」(Krishna)致敬。其中玩命疊羅漢競賽各地頻傳意外，人搭人至最高處，遠看就像一座金字塔，位於高處的人要負責打破吊掛空中，裝有蜂蜜水或奶類液體的陶罐，隨著液體傾瀉而下，象徵得到好運洗禮。

Hindu devotees form a human pyramid to break a dahi-handi (curd-pot) suspended in the air during celebrations for the 'Janmashtami' festival, which marks the birth of Hindu god lord Krishna, in #Mumbai. #AFP @afpphoto #photography #photographer #India #photojournalism pic.twitter.com/o82MyeVBif — Punit Paranjpe (@punitpix) August 19, 2022

位於高處的人要負責打破吊掛空中，裝有蜂蜜水或奶類液體的陶罐，隨著液體傾瀉而下，象徵得到好運洗禮。 (圖/美聯社)

該慶典因大流行疫情中斷2年，今年終於如期舉行。有民眾在孟買當地拍下許多驚悚瞬間，每每施力抬起一個人，整座活體金字塔搖搖欲墜，眼看近在咫尺的陶罐就要得手，一個失神便全軍覆沒，該區總計多達153人受傷；另一地塔那（Thane）也有64人送醫。

據悉不久前，當局才將「搶金球」列為極限運動之一，若年輕參賽者過程中發生意外，皆能得到理賠，醫療費用也全由國家負擔。