國民黨主席朱立倫周末連續2天和黨籍桃園市長參選人張善政合體跑行程。(蔡依珍攝)

國民黨主席朱立倫周末連續2天和國民黨桃園市長參選人張善政合體跑行程，朱立倫21日表示，其實自己幾乎每個禮拜都會回到桃園，不管是公開或私下活動，相信桃園鄉親都能感受到國民黨越來越團結，一定努力讓桃園、全台都更好。

朱立倫20日才在國民黨「2022全國青工運動會」，首度與黨提名桃園市長參選人張善政在桃園市同台，21日下午又攜手張善政參加「第四屆模擬桃園市議會」，連2天合體。

朱立倫說，昨天才跟張院長一起，今天又有模擬議會活動，笑說張善政正好排在他前面致詞，重申其實自己幾乎每個禮拜都會回到桃園來，不管是公開的活動、私下的活動。

朱立倫說，相信桃園鄉親現在都感受到國民黨越來越團結，國民黨一定努力讓桃園更好，這也是藍營最重要的目的，而且不只桃園要好，台北也要好，各地都要好，台北也能看到蔣萬安越來越努力，也看到台北努力的一些成果，國民黨會持續加油。