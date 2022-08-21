顫抖哭喊綺綺不會痛了...余天泣訴余苑綺「眼睛都不閉」 說我們都放下了才闔眼 @中時新聞網

余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）8年前傳出罹患癌症，今傳出病逝，享年39歲，其實余苑綺抗癌之路走來相當艱辛，她復發過3次，前後做過70多次化療，今年余天透露女兒已經做療程做到產生抗藥性，無法再做化療，只好改採用最新療法用雷射手術刀照射腫瘤，李亞萍提到女兒更是數度哽咽淚崩，心疼愛女：「她全身都痛」，化療次數近70次，伴隨身體上的疼痛不斷折磨，如今白髮人送黑髮人，許多網友也到留言區致哀。

余苑綺2014年發現罹患直腸癌第三期，8年的抗癌之路步步艱辛，今（21）日仍不幸病逝，她曾做過近70次化療，過去為了抗癌更切除部份淋巴、肝臟和肺臟，僅剩的五臟已經不能再切除，只能依靠化療，她曾說經過多次化療之後連指甲都是黑的，坦言「我知道化療藥物很毒」，媽媽李亞萍也曾心疼透露，女兒手腳發黑，連泡進水裡都像要裂開一樣的疼痛，為人母看到女兒受苦，卻沒有辦法，心情上相當無助。

余苑綺今（21日）不敵病魔癌逝，享年39歲。余天、余祥銓下午5點多受訪證實噩耗，余天哭喊：「她剛走，早上來還好好的。」

看到女兒硬撐病體，李亞萍十分心疼。（圖／翻攝自臉書／李亞萍）

余天透露，其實有幫她爭取到美國新藥，遺憾女兒已經離開。余天說，「我其實有幫她爭取到美國最新的抗癌藥，她對抗總共八年，真的很痛苦，我可憐的孩子」。