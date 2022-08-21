全球資本市場本是相連，非公開的創投投資市場今年來流入資金減少、交易保守，Findit早期投資資訊平台匯整各方資料，從交易金額來看，2022年第二季美國創投投資金額較第一季相比下跌24.5％；亞洲地區同期間亦出現季減24.7％。

台灣經濟研究院研六所副所長范秉航指出，美國與亞洲地區主導全球創投市場走向，尤其兩個市場單筆交易達1億美元以上的鉅額投資案，更是左右市場趨勢的關鍵。美國在2022年第二季的鉅額交易件數為125件，較前一季減少63件；亞洲地區則是從前一季的85件下降至57件，反映出產業投資今年來的低盪。

對於更完整的市場分析，Findit團隊將於8/25，於今年度的「2022台灣早期投資系列活動」中公開。范秉航亦將分享該團隊對台灣新創獲投的研究成果。

由台經院六所為主要成員組成的FINDIT平台，自2015年迄今運作近8年，掌握台灣早期投資趨勢，促進新創生態系成員交流，並發掘臺灣科技新創。該團隊表示，秉著成為「台灣新創募資第一站」使命，已連續七年舉辦早期投資論壇及閃約媒合會，並透過媒合或輔導，成功促成143筆交易，協助126家台灣新創企業募得超過33.6億元新台幣投資，其中有3家出場案例。

今年度系列活動中的趨勢發布會，台安傑國際天使投資、達盈管顧、扶田資本、緯創資通接受主辦單位邀請，在第一場對談「觀點交鋒一—攜手企業投資，共闢新創大未來」中，與新創分享和創投或企業創投合作的經驗與成功案例、尋找各類型投資者的差異，以及對今年及明年最熱門投資領域的看法，是難得的業內秘辛大公開。