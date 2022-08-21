顫抖哭喊綺綺不會痛了...余天泣訴余苑綺「眼睛都不閉」 說我們都放下了才闔眼 @中時新聞網

余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）8年前傳出罹患癌症，今傳出病逝，享年39歲，其實余苑綺抗癌之路走來相當艱辛，她復發過3次，前後做過70多次化療，今年余天透露女兒已經做療程做到產生抗藥性，無法再做化療，只好改採用最新療法用雷射手術刀照射腫瘤，希望能有好消息傳出，李亞萍提到女兒更是數度哽咽淚崩，心疼愛女：「她全身都痛」。

余苑綺8年前確診罹患直腸癌，經過多次化療後一度好轉，但3年前她生完第二胎復發，前年她二度抗癌成功，但去年初又傳出壞消息，肝臟、肺部與淋巴結又有新腫瘤，等於三度復發。當時余苑綺樂觀寫下：「面對再次的復發，我一樣是相信，喜樂的心就是良藥」，會為了家人好好對抗病魔，而去年疫情嚴重期間她帶著孩子在八里的家生活，沒回北投娘家養病，不時接業配貼補家用，堅強展現為母則強的能力。

去年余苑綺承認因為做化療食慾不振，但為了開刀儲備體力，還是會按時吃三餐，但又因為化療免疫力下降，導致私密部位感染，排尿時相當疼痛，「妹妹就是像在火燒一樣非常的痛」，又因分泌物變多，一天要換3、4次內褲。

今年3月余天受訪，透露余苑綺已經帶著老公和家人搬到北投娘家附近，他們夫妻倆也能就近照顧，他指出女兒狀況不好，曾問女兒「有什麼打算」，余苑綺回應表示「我想要活下去」，而化療對她已經起不了作用，且她的身體已經產生抗藥性，後來他們決定採用放射刀療法，作法是直接用雷射光殺死腫瘤，要去除每顆腫瘤需要作3到4次，費用比較昂貴，但副作用比較少。

7月李亞萍現身立法院，除了替余天小中風一事澄清，也談到女兒余苑綺病情，她表示女兒體力直落，目前站都站不起來，「只要站起來就會全身痛，一定要吃止痛藥」，已經到了束手無策的地步，由於她營養不良，體內血紅素、白血球、紅血球等數據都未達標準，輸血也沒有用，話說到此李亞萍忍不住難過落淚，希望大家多集氣，讓余苑綺有更多時間跟家人相處，未料今仍傳來噩耗，令人惋惜。