余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）抗癌8年，今（21日）下午余天、余祥銓淚眼證實，余苑綺不敵病魔癌逝，享年39歲。余苑綺育有一雙兒女，其中4歲女兒樂樂早熟、懂事，余祥銓曾透露她以後的志願是當醫生，生日時更是許下「希望媽媽身體健康」的願望，令人鼻酸。

余苑綺曾抗癌成功，無奈在去年春節前復發，得繼續跟癌細胞搏鬥，這些辛苦的過程女兒樂樂全看在眼裡，余祥銓去年3月曾在臉書PO文表示：「買來買去都是買醫生的玩具，小樂樂說她長大要當醫生」，隨文附上的合照中，樂樂高興地拿著醫師的玩具，年紀小小就如此懂事，感動無數網友，紛紛留言：「小孩可能想，媽媽生病了，她要當醫生來治媽媽的病」、「貼心的孩子，可能她內心是不忍心看見媽媽受那麼多病痛」。

此外，李亞萍也曾說樂樂年紀雖年幼，但其實很早熟，知道媽媽身體不好，常對著牆壁偷偷掉眼淚，更說過討厭醫院、醫生，身為阿嬤的她看了非常傷心，會鼓勵女兒勇敢抗癌，無奈余苑綺仍被病魔帶走，令人感傷。