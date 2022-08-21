NCC日前公布的《數位中介服務法》草案引發全民反彈，臉書粉專「不禮貌鄉民團」分析「數位中介服務法為什麼恐怖」，直指結論：「它可以架空《通訊監察保障法》第11條之1」，不但檢警擴權，且大量行政機關都可藉執掌法規輕易調取民眾個資。他還問，假設未來政黨輪替、國民黨上台，這部法會不會被濫用？如果答案是會，那就不應再護航。

不禮貌鄉民團今(18日)在臉書發文引用鄉民投稿分析指出：「《中介法》的漏洞多到跟蜂窩一樣，大多都有人討論，只有這點還沒人注意到。當年馬王政爭爆出非法通訊監察，故修正《通保法》，增訂第11條之1，對檢方調資料做出限制，自此以後，檢警不能隨意調閱個資，要最重本刑三年以上的案件，才能向法院申請調取票。當然上有政策下有對策，後來警方調資料的公文上，都改用《警察職權行使法》第16條第1項來『騙資料』，對，是騙資料、騙資料、騙資料(很重要所以說三次)」。

該條文指出：「『警察於其行使職權之目的範圍內，必要時，得依其他機關之請求，傳遞與個人有關之資料。其他機關亦得依警察之請求，傳遞其保存與個人有關之資料。』看起來好像大家都該提供資料對吧？那《通保法》11-1是在耍白癡嗎？抱歉，這條只適用『公家機關』，一般民間單位不適用。警察調資料還是受《通保法》11-1的限制，調資料的公文上會引這條，一般民眾看到條文就被騙了，只是這條被用爛了，最近比較難騙到人。而且比較機警的民眾會發現它條文是寫『得』，就不會被騙到。」

那拉回這次中介法，哪裡可怕？「讓我們看看草案第17條『數位中介服務提供者，應依法院裁判或行政機關依其主管法律所為之行政處分書，提供其因提供服務而保存之特定使用者資料。』然後讓我們看看，近期案件量急速上升的《社會秩序維護法》63條第1項第5款『有左列各款行為之一者，處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰：五、散佈謠言，足以影響公共之安寧者。』很輕，警方其實是沒有權力去調個資(所以都用騙的)」

「一旦《中介法》通過，就可以用第17條調資料了，因為各地警局就是《社維法》的主管機關(可以做行政處分裁罰)，用《中介法》第17條，能直接繞過《通保法》第11-1的限制。而且不只查謠言，所有案件只要想辦法跟《社維法》扯上邊，都可以用《中介法》當跳板調資料，《通保法》第11-1基本上就廢了。當然有人說會：『可是立法理由有限制....巴拉巴拉』，基本上，那是在放屁。」

理由有三：「第一，以立法理由舉的《兒童及少年性剝削防制條例》來說好了，原法條有規定才能調，原法條沒規定就不能調...那要《中介法》幹嘛？用原本的法條調就好了不是嗎？疊床架屋是何意？第二，法條文字看不到立法理由的限制，跟前面《警職法》第16條一樣，而且《中介法》有強制力，有罰則，哪個單位敢不配合？這也沒救濟管道，主張非法取證？不好意思，是民間平台自願提供資料的，警民配合喔！第三，立法理由在二讀或政黨協商時動手腳改掉就好，這搞過幾千幾萬次了，基本上沒人會發現，等發現都已經要三讀或是法案已經通過了。」

「最後，雖然我是用《通保法》舉例，如果今天把《通保法》11條之1刪除，那擴權的是檢警。但如果《中介法》通過，是大量行政機關都可以藉著執掌法規，到時候可以輕易調取民眾個資。而且是用『書面行政處分』就可以，不用經過法院審查，我覺得這非常恐怖，非常非常恐怖。所以寫到這邊，我再問一次：假設未來政黨輪替，國民黨上台，你認為這部法會不會被濫用？如果答案是會，那拜託閉上嘴，不要再護航了。」