1名重機騎士日前載著女子在一處山路超車後竟在彎道失控，整台車「直行」墜落左側山壁，驚悚影片曝光。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

山路飆車「抄捷徑」？1名重機騎士日前載著女子在一處山路超車後竟在彎道失控，整台車「直行」墜落左側山壁，驚悚影片曝光，網友紛紛直呼「尿急，山線切海線，解放去了」、「在地才知道的捷徑」、「可憐的後座」。

臉書「爆廢公社公開版」有網友分享1段影片，1輛轎車行駛在山路上，後方突然有1輛黃牌重機逆向超車，但該處是1個彎道，該輛重機疑似反應不及，在過彎時竟直接「直行」衝下山壁，騎事後方還載著1名女子，坐在轎車內的乘客目擊事件不斷發出驚呼。

影片中該輛重機因不明原因在彎道時竟直接往左側路邊暴衝，而左側剛好是往下的山壁，騎士與後方乘客都摔落，影片曝光引發討論；網友留言「應該是載著剛認識的女友，被女友抱緊的感覺真好」、「路是車走出來的」、「後面載一個還這樣騎車，希望那個女的清醒，他一點都不珍惜妳」、「自己死就算了，還拉別人家女兒一起」、「尿急，山線切海線，解放去了」、「在地才知道的捷徑」、「去犁田阿，下面那塊他家的」、「可憐的後座」。