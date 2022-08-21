余天、李亞萍的二女兒余苑綺（現改名為余泳澐）8年前確診直腸癌，歷經70多次化療和切除肺臟、肝臟，今（21日）仍不敵病魔離世，余天父子稍早出面證實噩耗，哭到雙眼紅腫。據悉，余苑綺的靈堂傳設在第一殯儀館的對面，預計下周開放悼念。
余苑綺的遺體等會從榮總移到殯儀館，傳靈堂會設在第一殯儀館對面，預計下禮拜開放追悼。
余天、余祥銓21日下午5點多受訪證實余苑綺病逝，余天淚崩表示：「早上來還好好的，一下子情況就很糟，我們本來想要急救，但她已經寫了放棄急救通知書，這樣也好也不必那麼難過、痛苦，她眼睛都不閉，我跟亞萍跟她講說我們放下了，她才稍微閉一下，這樣也好脫離痛苦。她得這個癌症8年的時間，很難受、痛苦，可憐的孩子。」
余天也說余苑綺這兩天都沒有講話，他們幾乎都有來看她們都是開車從地下室進到病房，透露其實有幫她爭取到美國新藥，遺憾女兒已經離開。余天也透露余苑綺其實前兩天就有錄影講了一些遺言，並表示改天再向媒體告知遺言內容。
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