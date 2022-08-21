慟！余苑綺抗癌8年病逝 余天、李亞萍昔為愛女奔走求醫

余天、李亞萍的二女兒余苑綺今（21）日因直腸癌病逝，享年39歲，其實大腸直腸癌為國人最常見的癌症，基隆長庚胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，兩年來受疫情影響，推估至少上千位大腸癌患者尚未被診斷，也列出4個大腸癌重要警訊，出現腹痛或腹脹時應儘速就醫檢查。

錢政弘近日在臉書發文表示，根據國健署的推測，由於大腸癌篩檢率下降，全台至少有1100多位大腸癌還沒有被診斷出來，接下來病情會惡化時是可預期的，同時不可忽略四個最重要的大腸癌警訊，包括排便習慣改變；出血、血便；貧血症狀；腹痛、腹脹。

錢政弘指出，2019年瑞典一項研究統計，有七成的大腸癌患者都有排便習慣改變，在排便習慣改變的情況下，同時出現血便的人有23%是大腸癌，同時出現貧血的人有24%是大腸癌，同時出現血便和貧血的人則有46%是大腸癌。

錢政弘提醒，民眾可留意自身排便次數是不是有增加？大便是不是有變稀、變軟、變細？糞便有沒有帶暗紅色或深紅色的血？會不會容易有頭暈、疲勞等貧血的症狀？如果出現腹痛或腹脹的症狀，通常代表腫瘤已經比較大，有造成腸阻塞情況，應該就要馬上就醫檢查。