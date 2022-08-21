余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）8年前傳出罹患癌症，今傳出病逝，享年39歲，其實余苑綺抗癌之路走來相當艱辛，她復發過3次，前後做過70多次化療，今年余天透露女兒已經做療程做到產生抗藥性，無法再做化療，只好改採用最新療法用雷射手術刀照射腫瘤，李亞萍提到女兒更是數度哽咽淚崩，心疼愛女：「她全身都痛」，化療次數近70次，伴隨身體上的疼痛不斷折磨，如今白髮人送黑髮人，讓許多人不勝唏噓。

余苑綺弟弟余祥銓曾透露，余苑綺懷第二胎的時候出現乾咳的症狀，當時判斷是感冒，加上胎兒有心臟問題，余苑綺靠吃感冒藥自行治療，但咳了5、6個月都沒有好轉，余苑綺仍是等到生完當天才安排檢查，才發現癌細胞已經轉移到肺部，病況更加嚴重，從三期升為四期，因為懷孕生子錯過最佳治療時間。

余苑綺將自己樂觀的一面展現給外界，但癌細胞依舊不斷擴散，化療期間發現大腿胯骨、肝、腰部都出現新腫瘤，被醫生宣判無法進行化療，其他醫院也束手無策，去年李亞萍接受採訪時也透露，余苑綺2021年7月緊急住院接受17個小時的開刀手術，一共切除了3顆淋巴腫瘤，肺部只剩一個葉片，但裡面還出現數10個小黑點，無法透過手術一次清除，因此還有許多隱藏的風險，就像炸彈一樣隨時引爆，讓眾人聽了十分擔心她的病況，如今病逝，讓余天哭喊：「我可憐的孩子」。