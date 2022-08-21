歷經半年14周激戰，中華企業射箭聯賽例行賽封關戰，21日於國體大熱力開戰，首戰台南射箭隊3比2擊敗彰化銀行化解淘汰危機，將與寒舍加賽拚季後賽席位，第二戰聯盟龍頭之爭，協會青年隊對上新竹市愛山林，青年隊3比2擊退勁敵成功登頂，第三戰新北凱撒展現前段班實力以3比2擊退台中銀行奪得勝利。

今日賽事焦點在於聯盟龍頭之爭，靠著協會青年隊女團林佩欣加射時射出關鍵10分箭，助青年隊拿下關鍵第4點，賽後青年隊教練劉炳宏表示，登上龍頭是選手的努力，但季後賽策略會採取「逆向思考」，安排選手出戰不擅長項目，幫助其成長。

稍早的第一戰，排名第五台南射箭隊對上排名第六彰化銀行，台南射箭隊贏才有季後賽機會，前4點你來我往，台南射箭隊拿下前兩點，彰化銀行後兩點反攻拿下，關鍵第5點台南射箭隊背水一戰，李金糖化身九分機器，射出5支九分箭助台南射箭隊力挽狂瀾，9月初將與寒舍進行加賽，爭奪季後賽最後席次。

台南射箭隊李金糖表示，「放鬆身體提高直覺力，並加快出箭的節奏成果奏效，是今日獲勝的關鍵。」

壓軸戰第3戰，新北凱撒多點開花情況下以總比分3比2擊敗台中銀行，但個人方面台中銀行楊恢哲不受影響，展現追逐「十分箭王」決心，在男單及混雙項目共拿下4支十分箭，56支箭超越愛山林林子翔奪得「十分箭王」榮譽。楊恢哲表示，驚訝成為「十分箭王」，本季目標已達成，期望下個賽季幫助團隊拿下更好成績。

例行賽今日結束排名依序為：協會青年隊、新竹市愛山林、新北凱撒、寒舍集團與台南射箭隊（並列第4）、彰化銀行、台中銀行，最後季後賽名單將在9月初補賽後出爐。