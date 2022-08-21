民進黨新北市長參選人林佳龍今(21)日前往淡水，參加由新北市議員鄭宇恩所舉辦的「新北大翻新，議員逗陣拚」議員座談會，不過由於鄭宇恩近日確診，因此她以視訊的方式參加，另外立委羅致政、民進黨新北市黨部主委何博文、前立委李顯榮、前台南市長張燦鍙也皆到現場力挺。

林佳龍表示，淡江大橋過去一直無法發包，在他接任交通部長後努力協調，最後順利發包，預計2024年完工通車後，不僅能改善交通，建築也能融入地景，一定會揚名國際，也考慮在淡江大橋舉辦跨年活動，帶動週遭觀光產業發展。

林佳龍說，在交通部長任內規劃了淡北道路、關渡新橋，來疏通塞車的狀況，而且也在構思藍色公路的旅遊，透過船運串連整個北台灣沿岸；針對新北市青年人口外移問題，林佳龍提出新解方，他希望推動成家基金，讓更多青年結婚、入籍新北，每戶補助10萬元，另外也要推動女性凍卵補助，讓女性能專心拚事業。

至於年底九合一選舉還會多一張修憲複決票，林佳龍表示，現在修憲的推動相當困難，要先在立法院獲得三分之二席次支持，還要全民複決965萬張同意票才能通過，而修憲也是在推動國家正常化，面對中國一再主張「台灣前途要由14億中國人民決定」，近日更用各種手段文攻武嚇，但台灣人要展現勇氣與智慧，一起完成這一次的修憲。