噶瑪蘭族人女性不能參與海祭的祭拜儀式，只能在祭典後方沙灘上幫忙燒金紙及協助處理現場雜務。（黃子明攝）

宜蘭壯圍鄉奇立板社噶瑪蘭舉行傳統海祭，年輕族人將祭典所需供品接力放到帳篷中。（黃子明攝）

宜蘭壯圍鄉奇立板社噶瑪蘭人在東海村海濱舉行傳統海祭，族中耆老向祖靈與海中之靈獻酒。（黃子明攝）

宜蘭壯圍鄉奇立板社噶瑪蘭人舉行傳統海祭，在沙灘上插上6根蠟燭，圈定祭典現場範圍，禁止其他非參加祭典人員進入。（黃子明攝）

宜蘭壯圍鄉奇立板社噶瑪蘭人19日深夜至20凌晨，在壯圍東海村海濱舉行傳統海祭，族人在黑暗中用車輛打光完成祭典。（黃子明攝）

海祭是應對捕魚行為而生的祭典，本身有其禁忌，只允許男性參加，與祭的男性族人把插著豬內臟與豬肉的竹籤插在沙灘上，並將香蕉葉上所有其他供品投入海中，完成獻祭儀式。（黃子明攝）

海祭是應對捕魚行為而生的祭典，本身有其禁忌，只允許男性參加，與祭的男性族人把插著豬內臟與豬肉的竹籤插在沙灘上，並將香蕉葉上所有其他供品投入海中，完成獻祭儀式。（黃子明攝）

參加祭儀的男性族人將香蕉葉上所有其他供品投入海中，完成獻祭儀式。（黃子明攝）

宜蘭壯圍鄉奇立板社部落聚會場19日夜晚10點許就開始聚集人群，準備參加海祭。（黃子明攝）

宜蘭壯圍鄉奇立板社噶瑪蘭舉行傳統海祭，花蓮豐濱鄉立德、新社等部落族人專程返鄉，並由族中耆老引領年輕族人共同舉行祭典。（黃子明攝）

宜蘭壯圍鄉奇立板社噶瑪蘭舉行傳統海祭，族人由耆老引領走向海邊。（黃子明攝）

宜蘭壯圍鄉奇立板社噶瑪蘭人19日深夜至20凌晨，在壯圍東海村海濱舉行傳統海祭（sepaw tu lazing），19世紀時因外族佔奪土地而外逃的族人，專程從花蓮豐濱鄉立德、新社等部落返回原鄉，並由族中耆老（lubang）引領年輕族人共同舉行祭典，象徵這個多難民族的族人重聚與世代傳承。

奇立板社部落聚會場19日夜晚10點許就開始聚集人群，包括總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員Buya Batu（謝宗修）、花蓮縣噶瑪蘭族發展協會理事長Bauki Angaw（潘朝成）等花蓮族人，大家穿著傳統族服與世居壯圍東海村的族人會合，等到晚上11點一到，耆老們先行引領其他青年階層族人走向海濱，大家齊力架好帳篷與備妥祭品，隨即在剛從海平面升起的血紅月色下展開海祭儀式。

由於海祭是應對捕魚行為而生的祭典，本身有其禁忌，捕魚為男人工作，海祭只允許男性參加，因此不像其他祭典由女祭司參與請祖靈和獻祭，離婚或喪偶的男人也僅能在50公尺外觀看，女性則不能參與祭拜，只能在祭典後方沙灘上幫忙燒金紙及協助處理現場雜務。

參加祭儀的男性族人將祭品擺設在香蕉葉上，並在沙灘上插上6根蠟燭，圈定祭典現場範圍，禁止其他非參加祭典人員進入；耆老們首先舉杯獻酒，酒分為紅酒與白酒兩種，早年還會釀造糯米酒（isi），但近年因很少族人自釀酒品，因而改用米酒與紅酒或維士比替代，並以豬心、豬肝、里肌肉為供品，獻祭給祖靈與海中之靈，所有與祭的族人把插著豬內臟與豬肉的竹籤插在沙灘上，並將香蕉葉上所有其他供品投入海中，完成獻祭儀式，全體族人隨即返回聚會所吃宵夜，為海祭活動畫下句點。

因為族群離散及文化、語言斷層影響，原本世居蘭陽平原的噶瑪蘭族傳統祭典曾中斷近百年，宜蘭縣噶瑪蘭族發展協會理事長潘子淦表示，早年海祭都在晚上舉行，同時也會牽罟，直到2019年首度重新舉行海祭，改為白天舉行，當年已經92歲的奇立板社頭目潘英才甚至下海與年輕族人一起牽罟，今年則因疫情仍未退散，因此暫時取消這個活動。

宜蘭噶瑪蘭人近年開始重新學習及恢復流失的傳統文化，海祭過程有不少環節與物品都難以完全依循古老習俗，花蓮縣噶瑪蘭族發展協會理事長Bauki Angaw（潘朝成）無奈表示，包括女祭司傳承等斷裂的文化，要恢復有其客觀因素的困難，但許多青年階層願意積極參與傳統祭儀，這將是文化復振的最重要動力。

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