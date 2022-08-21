又在亂帶風向！NCC日前公布的《數位中介服務法》草案引發民意反彈，就連不少綠營人士也站出來說這個不妥。此時似有綠營側翼網軍試圖帶風向，造謠說「NCC至少有一半是馬英九換上去的」，還扯「你什麼時候有了錯覺民進黨管得住獨立機關？」，被PTT鄉民列出時間軸指出，目前的NCC委員最早也是2018年8月上任的，稱「竟然還有人活在馬英九當總統當到109年的世界」，狠打臉側翼。

近日有疑似綠營側翼在推特帶風向發文表示：「NCC代表民進黨？不，裡面有至少一半是馬英九換上去的。挺NCC等於挺民進黨？參考上一題。NCC歸行政院監督，所以中介法是民進黨政府的意思？你什麼時候有了錯覺以為民進黨管得住獨立機關？」

PTT有網友發爆卦文稱「數位中介法的幕後主使其實是馬英九？」說他在噗浪看到這篇推特發文，隨後附上NCC委員上任時間：陳耀祥（109/8/1－迄今），翁柏宗（109/8/1－迄今，再次出任），王維菁（109/8/1－迄今），林麗雲（109/8/1－迄今），孫雅麗（107/8/1－111/7/31），鄧惟中（107/8/1－111/7/31），蕭祈宏（109/8/1－111/7/31），王正嘉（111/8/1－迄今），王怡慧（111/8/1－迄今），陳崇樹（111/8/1－迄今）。

這位網友打臉並感嘆：「真的很可怕，竟然還有人活在馬英九當總統當到109年的世界？而且馬英九讓他掌控的NCC把中天搞掉。」網友並舉中央社檔案照片指出，「行政院長蘇貞昌指定NCC委員陳耀祥（右）為代理主委。他的意思是蘇貞昌是聽從馬英九的指示，任用陳耀祥當主委？我應該沒誤會吧？」

鄉民也開酸：「馬囧下台啦」、「讓KMT好好承受這一切」、「你不知道馬英九在位到2024嗎？」、「你那邊還來得及，鹿還不是馬」、「救援上場」、「馬英九下台！」、「好啦，難道馬英九不用負責嗎？」、「笑死，獨立機構」、「連名單都不看就造謠，難怪會說NCC獨立」、「原來馬英九一直沒下台？」、「挺綠的怎麼都這種XD」、「台灣要靠這種年輕的一代抗中保台嗎？」、「你各位別笑，這招真的對817有用」。