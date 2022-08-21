法國總統府表示，俄羅斯總統普丁已經同意，獨立的核能檢查小組，可以借道烏克蘭前往扎波羅熱核電廠檢查安全程度，不必從俄佔區進入。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，根據法國總統馬克宏辦公室的說法，「普丁已經放棄國際原子能機構小組人員必須通過俄羅斯佔領區前往札波羅熱的奇怪要求，可以經由烏克蘭抵達電廠。」

先前，普丁警告，要是不經過俄羅斯佔領區前往電廠，會出現難以預估的危險。

與此同時，聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)勸告，扎波羅熱電廠的佔領軍，不要故意關閉電廠，或是切斷供電網路，那將影響數百萬烏克蘭居民的日常供電。

扎波羅熱電廠周圍持續爆發戰鬥，雙方都指責對方發動襲擊，造成電廠人員與設備的損害，可能引發比車諾比電廠事故更嚴重的災難。

克里姆林宮早些時候在一份聲明中表示，普丁和馬克宏同意聯合國核能監督機構的人員「應盡快對電廠安全進行檢查，以評估當地的真實情況。」