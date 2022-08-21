余天、李亞萍的二女兒余苑綺（余泳澐）8年前傳出罹患癌症，今傳出病逝，享年39歲，其實余苑綺抗癌之路走來相當艱辛，她復發過3次，前後做過70多次化療，今年余天透露女兒已經做療程做到產生抗藥性，無法再做化療，只好改採用最新療法用雷射手術刀照射腫瘤，李亞萍提到女兒更是數度哽咽淚崩，心疼愛女：「她全身都痛」，化療次數近70次，伴隨身體上的疼痛不斷折磨，如今白髮人送黑髮人，讓許多人不勝唏噓，藝人小S也送上哀悼。

余苑綺今（21）日不幸病逝，余天、余祥銓下午面對媒體證實余苑綺癌逝，藝人小S（徐熙娣）也在臉書哀悼，「願妳在天堂沒有痛苦，只有喜樂。」過去余祥銓登上小S的節目《小姐不熙娣》時，她透露有關注余苑綺的身體情況，認為余天一家人都很偉大。

余苑綺今（21日）不敵病魔癌逝，享年39歲。余天、余祥銓下午5點多受訪證實噩耗，余天哭喊：「她剛走，早上來還好好的。」余天透露，其實有幫她爭取到美國新藥，遺憾女兒已經離開。余天說，「我其實有幫她爭取到美國最新的抗癌藥，她對抗總共八年，真的很痛苦，我可憐的孩子」。

余苑綺抗癌經70次化療，本月18日突然惡化，大多時間陷入昏睡，據悉家屬簽下同意書，若病危就不再搶救，余天昨日帶余苑綺女兒樂樂來探望余苑琦，如今面對媒體宣布消息，眼眶不禁泛淚，令人感到鼻酸。