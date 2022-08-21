國民黨桃園市長參選人張善政21日出席「第四屆模擬桃園市議會」活動，與在座的年輕朋友分享桃園的三個願景。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政21日出席「第四屆模擬桃園市議會」活動，與在座的年輕朋友分享桃園的三個願景。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政21日出席「第四屆模擬桃園市議會」活動，與在座的年輕朋友分享桃園的三個願景。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政21日出席「第四屆模擬桃園市議會」活動，與在座的年輕朋友分享桃園的三個願景。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政21日出席「第四屆模擬桃園市議會」活動，與在座的年輕朋友分享桃園的三個願景。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政21日出席「第四屆模擬桃園市議會」活動，與在座的年輕朋友分享桃園的三個願景，除將桃園打造成亞洲的智慧科技新都、青年的安家立業基地之外，也希望將桃園打造成軟硬體設備兼具的幸福家園，成為亞洲最亮眼的城市，強調「成功不必在我」，但會以4年或8年的任期奠定未來30年基礎。

張善政分享自己參選桃園市長的三大願景，第1個就是將桃園打造成亞洲智慧科技新都，有別於民進黨亞洲矽谷，他的亞洲智慧科技新都是要提升桃園工業產業的科技含量，並將新的科技落實在市政應用和市民的生活中，未來讓桃園能成為亞洲都市當中，將科技應用於市政最多的城市。

第2個願景就是要讓桃園成為青年的安家立業基地，希望年輕人來桃園不是因為房子比較便宜，而是可以有很多的工作機會，可以在這裡就業、買房、安家，小孩子生下來就能得到妥善的照顧，能提供良好的教育環境及教學品質，生活所需都負擔得了，小孩子從出生到長大教育，完全不用擔心跨學區就學或跨區就業等問題。

第3個願景就是讓桃園成為宜居的幸福家園，除了交通工程等硬體建設之外，還要發展生態及文化等軟體建設，滿足市民生活的需要，尤其桃園是一個多族群融合的城市，有閩南文化、客家文化、眷村文化、原住民文化及新住民文化，在文化多元性的衝擊之下，桃園會是一個軟硬體兼具，充滿活力的宜居城市。

「成功不必在我！」張善政說，3個願景不是1屆市長任期或2屆市長任期可以完成，但希望在自己4年或8年的任內奠定基礎，讓桃園未來20年、30年都能往正確的方向邁進，會樹立一個以市民認同為前提，讓市民都覺得值得進而支持的方向而努力，讓桃園在2、30年以後，蛻變成台灣最亮眼的都市，進而成為亞洲最亮眼的都市。