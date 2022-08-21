魏嘉瑩（右）和溫妮今在西門町舉辦慶功簽唱會。（相映國際提供）

魏嘉瑩（小魏）和溫妮合作推出《魏妮寫詩》EP成績亮眼，今（21日）在西門町舉辦慶功簽唱會，因應〈為你寫詩〉、〈傻呼呼〉2首單曲MV在YouTube點擊數破400萬，2人今載歌載舞感謝歌迷，活動更安排敲打4000000造型冰磚慶祝，讓沒敲過冰磚的她們直呼「好新鮮」。

第一次敲冰磚的2人驚呼連連，小魏表示：「沒想到敲下去反作用力很大，冰還彈到我臉上，嚇一大跳。」溫妮則笑說：「以前都看到大牌在敲，今天第一次敲覺得很神奇。」2人此次限定合作默契十足，工作人員笑稱是好姊妹，但溫妮認為：「我們個性都比較男生，應該是『好兄弟』吧。」一旁小魏連忙點頭稱是，逗得現場笑聲不斷。

回想這次宣傳跑通告，溫妮印象最深刻是「被小魏整很多次」，且「嚇到」的經驗也不少，連五月天的阿信也加入整人行列，因小魏開直播時，阿信常出奇不意地加入聊天，他第一次出現在小魏與溫妮的直播間時，溫妮驚訝得摔下椅子，不可置信大喊：「不可能吧，怎麼可能。」