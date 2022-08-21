當全球主要經濟體的增長因高通脹而放緩之際，不少經濟學家希望中國能再次「拯救」世界。有如2008年全球金融危機期間，中國快速擴張刺激經濟計劃幫助西方國家快速度過危機，但是一些專家認為，現在清零政策和房地產市場降溫衝擊中國經濟，這些問題雖然將影響全球增長，但也可能有助於冷卻通脹。

據《德國之聲》指出，這次中國經濟因清零政策與房地產危機陷入了更深的困境。中共幾乎已經放棄今年5.5%的GDP增長目標，官方也聲明不會為了過高增長目標而出台大規模刺激措施。

柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）的分析師君特（Jacob Gunter），中國沒有像世界上大多數國家那樣試著與病毒共存，因此如果病毒不受控制地在全國蔓延，經濟生活也將陷入混亂。

報導說，房地產危機是更大的問題，研究機構潘森宏觀經濟（Pantheon Macroeconomics）的中國事務專家博森（Craig Botham）認為，經濟可以很快從封城中恢復過來，但對在GDP中占30%的房地產業來說，房價下跌帶來的損失要嚴重的多，家庭、銀行和地方政府的負債情況都會受損。

雖然中國政府不願在通貨膨脹和疫情得到控制之前推出更多刺激措施，但中國央行本周削減了利率，君特說，此一降息舉動與世界其他國家央行的做法正好相反，因為中國人現在不敢消費。博森則指出，降息不太可能對經濟增長產生多大影響，它只會短期影響銀行的融資成本，更重要的是貸款需求呈現斷崖式下跌，因此無論中國央行做什麼，影響都很小。中共要求各地政府做更多工作，以幫助穩定增長和提高就業，但地方政府負債累累，已經無能為力。

報導認為，這些狀況都迫使中國領導人採用更多刺激政策，由於今年秋季中共召開20大，對新的刺激政策的阻力在未來幾個月可能會減弱。

博森指出，2008年中國4兆人民幣的刺激經濟方案幫助全球經濟恢復了穩定，但這次與當時不同，北京未來任何寬鬆政策對西方的影響可能都很有限，但它可以幫助緩解西方國家生活成本上升的衝擊。因此，「中國不會在這個週期內拯救全球經濟」，他分析說，「注重供給側政策，以及中國需求的疲軟，意味著中國將在未來12個月向世界其他國家輸出反通貨膨脹（disinflation）甚至通貨緊縮（deflation），這將幫助冷卻全球的通貨膨脹。」