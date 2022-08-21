台中市長參選人蔡其昌21日參加大台中中醫師公會會員大會，原先30分鐘的演講改為10分鐘致詞。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕21日參加大台中中醫師公會會員大會並致詞。（張亦惠攝）

民進黨台中市長參選人蔡其昌、台中市長盧秀燕21日皆參加大台中中醫師公會會員大會，爭取中醫界支持，兩人前後抵達，蔡其昌致詞完後在場館外替會員簽書，盧秀燕到場致詞後也前往向蔡其昌致意，蔡其昌喊市長好，盧也回謝謝，兩人還碰拳打招呼。

蔡其昌說，中醫西醫牙醫還有藥師都是醫界的朋友，感謝他們的投入讓防疫工作可以順利進行。中醫在醫界相對弱勢，擔任他們的顧問協助中醫藥發展法、相關權益發聲，他們都很支持我，他們邀請我來演講非常感謝，未來若有機會擔任市長，會跟醫界一起配合，照顧市民的健康。

盧秀燕指出，大台中中醫師公會一直是市府衛生局的好夥伴，在歷任、現任理事長及中醫界前輩們的努力下，共同打造台中市成為健康快樂的宜居城市，這幾年covid－19的肆虐下辛苦大家也感謝大家的努力。

蔡其昌透露，公會原先邀請我演講30分鐘，並準備我的書供會員拿取，因市長要前往，演講改為致詞10分鐘，「自己很有風度」。蔡致詞結束後到會場外簽書，隨後盧秀燕抵達致詞完，也到會場外向蔡其昌致意。至於為何特別前往打招呼，盧秀燕也說，大家都是好朋友，也都在台中服務，本來就是舊識了。