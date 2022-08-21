王姓網友在臉書上發文，稱高雄三民區34歲劉姓男子是「真正的人蛇」，在柬埔寨擔任人事主管，騙了200多個台灣人來柬埔寨。（摘自臉書）

近期柬埔寨人口販賣事件引發國人不安，社群網站王姓網友發文表示，高雄三民區34歲劉姓男子是「真正的人蛇」，在柬埔寨擔任人事主管，騙了200多個台灣人來柬埔寨，並附上劉男駕照並秀出地址。警方日前親自到戶籍地查訪劉母，劉母稱兒子在國外無安全顧慮，已經很久沒回家。警方表示，會持續跟家屬密切聯繫，另外王姓網友貼出劉男駕照部分，涉嫌違反個人資料保護法，將聯繫網友到案說明。

王男在臉書發文，文中指控劉男是「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管，高雄人，外號羽安，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂，騙了200多個台灣人來柬埔寨，很可憐，沒有人性，被他電擊、毒打、不給飯吃」。並在貼文下方附上駕照、身分證照片，從駕照未碼的住址，可得知劉男住在高雄市三民區。

三民二分局覺民派出所表示，經查劉男於今年5月間由桃園機場出境到柬埔寨，17日下午所長親自到劉男戶籍地查訪，遇到劉男的母親，劉母稱目前劉男在國外無安全顧慮，並且說他很久沒回家。

警方強調，王姓網友貼文內容還無法證實，目前由高雄市警察局刑事警察大隊專案小組統籌偵辦中，盡快釐清貼文內容；同時持續與劉男家屬保持聯絡，以隨時掌握動態。

另外警方表示，王姓網友發表貼文時附上劉男駕照部分，涉嫌違反個人資料保護法外，貼文內容是否屬實？也將持續聯繫王姓網友到場說明。然而王姓網友在貼文中表示「如有需要配合調查的地方，他本人會全力配合」，但該名網友已經刪除帳號，目前警方尚未聯繫上。