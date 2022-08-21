藍委今天要求外交部儘速派專責人力，並設置專案窗口以盡速解救受困柬埔寨的國人，對此，外交部回應，將視駐胡志明市辦事處設立的「柬埔寨緊急救援專案小組」實際救援需要，隨時調整人力。至於提議建立中、柬文社群媒體救援平台，外交部將與專案小組研議後，視實際執行救援任務需要規劃辦理。

外交部副發言人崔靜麟今天表示，面對與日俱增的國人被騙赴柬埔寨工作受困案件，我國政府各相關部會的首要任務就是全力營救受困在柬的國人。

他說，外交部除持續加強與主政機關內政部警政署及移民署的協調合作外，並將視駐胡志明市辦事處設立的「柬埔寨緊急救援專案小組」實際救援需要，隨時調整人力，以提升兼轄駐處的急難救助能量，並進一步強化與柬埔寨警政、司法等相關單位的聯繫。

外交部感謝立法委員及各界關心國人遭誘騙受困柬國的情形，並對精進駐處協助救援措施提供具體建議。有關提議建立中、柬文社群媒體救援平台一事，外交部將與「柬埔寨緊急救援專案小組」研議，視實際執行救援任務需要規劃辦理。

外交部重申，保護我國旅外國人及行使領事權是外交部及各駐外館處最重要的職責之一，面對近來大幅增加的國人遭誘騙並受困柬埔寨案件，外交部及我國相關駐處經與內政部警政署及移民署與各相關國家通力合作下，已陸續順利營救及協助多位國人安全返國。

崔靜麟表示，外交部將持續與本案主政機關內政部警政署協調合作，加強與柬埔寨及相關國家警政機關的聯繫，進一步提升我國援救能量，協助受害國人儘早返國。