台積電前共同營運長蔣尚義日前受訪時坦言，加入中芯是人生中做過最愚蠢的決定之一。其實大陸半導體業者之前挖角不少台積電大將，包括蔣尚義、梁孟松和楊光磊等人，即使如此，也無法複製營運模式。資深媒體人陳鳳馨表示，台積電分工非常細，即使去全世界挖角最優秀的人才，像八國聯軍組合一起，也做不出台積電能做到的事，「因為台積電講究團隊合作精神」。

蔣尚義接受美國電腦歷史博物館 (CHM) 專訪，透露與台積電創辦人張忠謀共事的秘辛，他說向張忠謀做簡報，前5分鐘就要講出結論，否則麻煩大了，因為張忠謀會罵人，甚至撕掉報告叫你出去。

陳鳳馨在《新聞大白話》節目指出，蔣尚義當初在台積電是從低階開始往高階爬，之後離開台積電都擔任高階管理職，但據她所知，成功的管理人才，幾乎都像張忠謀一樣沒有耐性，報告直接講結論、切入重點，否則你就被fired掉（開除），所以如何訓練簡報力是很重要的一件事，如何在開會第一時間，掌握大家的目光，讓與會的人願意聽下去，這部分相當重要，否則你在這家公司不會有前途。

而針對台積電的鐵血管理方式，陳鳳馨表示，曾聽過一位半導體的業者揭露，台積電是出了名的把博士當大學生來用的企業，雖然台積電員工中博士非常多， 但其實做的事只要大學畢業就能夠勝任，而且通常在同一個單位一直做下去， 愈做愈熟練，所以台積電分工分得非常細，如同「你的左手姆指不知你的左手食指在做什麼」，如果只挖了幾個台積電的人，就想複製台積電的模式，根本不可能。

陳鳳馨強調，半導體產業是一個非常講究團隊的工作，曾聽過半導體設備業者提到，任何想要複製台積電模式的企業，即使去全世界挖角最優秀的人才，像八國聯軍組合一起，也做不出台積電能做到的事，「因為台積電講究團隊合作精神，彼此間知道對方的優缺點，從較低階的製程慢慢培養出一個團隊默契，所以台積電的良率永遠高於別人。