「新北 FUN街頭」街舞大賽今天進行各組決賽。(王揚傑攝)

「新北 FUN街頭」街舞大賽今天進行各組決賽。(王揚傑攝)

「新北 FUN街頭」街舞大賽今天進行各組決賽。(王揚傑攝)

「新北 FUN街頭」街舞大賽今天進行各組決賽。(王揚傑攝)

新北市副市長謝政達頒獎給各組冠軍。(王揚傑攝)

新北市副市長謝政達頒獎給各組冠軍。(王揚傑攝)

新北市副市長謝政達頒獎給各組冠軍。(王揚傑攝)

新北市副市長謝政達頒獎給各組冠軍。(王揚傑攝)

「Just FUN 新北」街頭文化節三大賽事之一「新北Fun街頭」街舞大賽,今(21日)在市民廣場進行決賽,晚間7組賽事冠軍出爐,由新北市副市長謝政達親自頒獎,冠軍隊伍現場拍照留下最能展現自我風格的舞姿,將製作成NFT發行,供奪冠者作為數位資產紀念品。

得獎名單包括Breaking 3 on 3組冠軍RFMZ、Breaking 1 on 1 組冠軍林李納、Freestyle 3 on 3冠軍青婷拌飯、Freestyle 1 on 1 冠軍ANIKISHIUAN、青少年排舞賽冠軍B&C,亞軍動動手動動腳,季軍B1G4、電舞大賽冠軍頎仙、Cypher king第一天冠軍Yan kid、Cypher king第二天冠軍林少安。

謝政達表示,去年新北FUN街頭街舞大賽因疫情取消,今年再次盛大登場,持續鼓勵所有愛好街舞的舞者,新北FUN街頭街舞大賽今年邁入第14年,成為北台灣三大街舞賽事之一,孕育出許多街舞人才,新北也將持續推動街舞友善空間,讓更多愛好街舞年輕人,從新北FUN街頭成長。

主辦單位板橋區公所表示,今年因疫情無法邀請國際舞者來台參與,較為遺憾,但國內的街舞水準已受到國際重視,新北FUN街頭稟持專業與推廣的精神,希望打造全民皆宜的街舞活動,未來也將繼續致力街頭文化的推廣。