余天、余祥銓今（21日）下午悲慟地證實余苑綺病逝，享年39歲。同為癌友的女星唐玲，稍早得知噩耗，傷心地在臉書PO文，心情嚴重受到影響，讓網友紛紛留言為她加油。

余苑綺抗癌8年，期間3度復發，挺過70次化療和切除肝、肺臟手術後，還是沒能戰勝病魔，唐玲今（21日）忍不住在臉書哀傷地發文：「好難過⋯」，短短3字道盡心中無限的感嘆，男星陳子強看了不禁留言鼓勵：「妳不要放棄喔...」，唐玲回覆：「謝謝子強帥哥」，其餘網友也紛紛留言打氣：「真的蠻不捨，她那麼努力了……你也要好好的加油」、「有相同經歷的人才能更深的感受，只能祈禱上帝祝福余天大哥一家人」「妳也要保重哦」。

唐玲2019年4月確診胃癌，5月開刀切胃和淋巴廓清，7月開始做化療，熬過頭暈、貧血、掉髮、手腳麻、味覺改變等副作用，未料2021年發現左卵巢異常，隔年1月驗出胃癌轉移到左卵巢，動了切除子宮、卵巢的手術，出現更年期的現象；她先前上網查資料都說癌症4期，生命只會剩3到6個月，但唐玲認為不是絕對，向大家報平安：「我還活著」；由於不清楚未來日子如何，不敢過得太放肆，她能做的便是珍惜所有並活在當下，快樂、平安渡過每一天，並積極地參與癌友交流會，互相鼓舞。