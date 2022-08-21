媒體人黃揚明。（資料照片）

對於NCC提出的《數位中介服務法》草案，媒體人黃揚明指出，現在綠營側翼把「侵害性私密影像」相關法案拿來跟《數位中介服務法》相提並論，這根本就是胡扯，痛批《數位中介服務法》超級濫權，居然還有側翼網軍帶風向，程度之差實在令人傻眼。

黃揚明表示，《數位中介服務法》規範的範圍包括違反(一)人性尊嚴之保障。(二)國家安全或國防等公共安全維持。(三)犯罪偵查或追訴。(四)族群、性別、宗教、國籍等仇恨或歧視行為之防制。(五)兒童及少年權益之保障。(六)公共健康之維護。(七)消費者或投資人權益之保護。

黃揚明披露，這些原則的內容，都可以由下列機關來認定：

衛生福利主管機關（衛福部）：主管數位中介服務資訊涉及公共衛生、食品、藥物、化妝品管理、家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、身心障礙權益、兒童及少年身心健康等相關事宜。

文化主管機關（文化部）：主管數位中介服務資訊涉及大陸地區影音內容相關事宜。

交通主管機關（交通部）：主管數位中介服務資訊涉及交通運輸及觀光旅遊等相關事宜。

經濟主管機關（經濟部）：主管數位中介服務資訊涉及智慧財產權等相關事宜。

法務主管機關（法務部）：主管數位中介服務資訊涉及犯罪被害人保護及刑事司法等相關事宜。

內政主管機關（內政部）：主管數位中介服務資訊涉及人口販運、婚姻平權、新住民歧視等相關事宜。

警政主管機關（警政署）：主管數位中介服務資訊涉及犯罪調查、詐騙、散布、播送或販賣猥褻物品、販售毒品、槍砲彈藥、販售贓物、教唆或幫助他人自殺、賭博等相關事宜。

教育主管機關（教育部）：主管數位中介服務資訊涉及校園霸凌等相關事宜。

金融主管機關（金管會）：主管數位中介服務資訊涉及金融服務等相關事宜。

公平交易主管機關（公平交易委員會）：主管數位中介服務資訊涉及市場交易秩序等相關事宜。

農業主管機關（農委會）：主管數位中介服務資訊涉及農作物、林務、漁業、畜牧及動物傳染病等相關事宜。

選務主管機關（中選會）：主管數位中介服務資訊涉及選舉、罷免及公投事務等相關事宜。

數位發展主管機關（數位發展部）：主管數位中介服務資訊涉及資料治理事務等相關事宜。

其他數位中介服務事項，由相關法規主管機關依職權辦理。（其他沒提到的，都可以由各機關自行認定）

他痛批，居然還有立委拿此論述來帶風向，程度之差實在令人傻眼。網軍只會帶風向不識字、選出這種立委真可悲！