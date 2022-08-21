「台中購物節，等你來秀」創意提案徵選決賽成績舉行頒獎儀式，市長盧秀燕及代言人林美秀大力行銷台中購物節。（陳淑芬攝）

「台中購物節，等你來秀」創意提案徵選決賽成績今天舉行頒獎儀式，由吳昱霆創作歌曲奪得首獎「點子王」，台中市長盧秀燕得知他要將20萬元購物金當「結婚本」，公開鼓勵求婚，吳現場持「獎座」單膝下跪向女友求婚成功，獲得全場掌聲祝福，增添浪漫佳話。盧以「幸福在台中、好事發生在台中」祝福這對佳人，並邀民眾來台中共享幸福。

台中購物節去年登錄消費總金額為全國第一，突破291億元，活動聲量也傲視全國，今年更創新舉辦「台中購物節，等你來秀」創意提案徵選，募集多達493件提案，參賽者年齡最長為69歲、最小為11歲，還有不少全家組隊拚創意。今天下午舉辦決賽頒獎。

台中市長盧秀燕表示，台中購物節今年邁入第4年，邀請全國民眾提好點子，將近500名民眾參加競爭激烈，首獎「點子王」可獲20萬元購物金，市府還會把提案作為活動行銷重點。今年台中購物節並由在台中開餃子店的重量級藝人林美秀代言，一定會更熱鬧、更好吃、更好玩、更好買、更好住，

「點子王」得主揭曉，由吳昱霆創作歌曲「台中購物節主題曲」奪得。盧秀燕說，她現場首次聽到此歌曲，覺得歌詞朗朗上口、淺顯易懂、旋律好記，符合國民歌曲條件，她恭喜、祝福得主求婚成功。

今年34歲的吳昱霆，從事工程工作，自國中起就喜愛音樂創作，吳說，他在台中長大，想為台中這個好地方創作購物節主題曲，苦思到截止收件前2天才湧現靈感，連夜完成。他尷尬地說，獲獎而臨時起意公開求婚，未來會再鄭重「補」個正式求婚儀式。

台中市政府經發局長張峯源表示，創意提案徵選總獎金為110萬元台中購物金，以海選模式由專業學者評選出前10強，每人都可獲10萬元台中購物金，決賽第一名「點子王」再加碼10萬元，可獲得20萬元購物金。（台中市政府經濟發展局廣告）