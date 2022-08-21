民進黨前立委鄭寶清。（資料畫面/取自鄭寶清臉書直播）

桃園市長選戰，國民黨徵召行政院前院長張善政參戰，民進黨派出立委鄭運鵬，民眾黨則推出立委賴香伶。YouTuber「桃園孫先生」今天（21日）在桃園區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以51票領先鄭運鵬的32票、賴香伶5票。在街訪過程中，有兩位民眾表示都想投前立委鄭寶清，其中一人在沒有鄭寶清這個選項的情況下改投鄭運鵬，另一位則選擇不投票了。

桃園孫先生21日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出張善政、鄭運鵬、賴香伶等3個選項，結果，張善政以51票領先；鄭運鵬獲得32票居第二；賴香伶則拿到5票。

選擇張善政的民眾認為，「他老實」、「專業」、「正派」、「學者風範」、「棒」、「治國理念比較好，希望改善兩岸關係」。

選擇鄭運鵬的一位民眾則表示，「欣賞他做的事還沒被人家反彈說做的不好或怎樣」、「還蠻配合的」、「投給鄭運鵬，是桃園市長鄭文燦做的不錯」、「其他兩個比較陌生」、「耿直，會做事情 」。有一位婦人也選鄭運鵬，不過，當被問到若鄭寶清出來選，和張善政、鄭運鵬、賴香伶這4人，會投給誰？該婦人回說「鄭寶清」。

選擇賴香伶的一位民眾則表示，「我比較喜歡這個(賴香伶)，受柯文哲的影響」。

在街訪過程中，有一位先生提問 ，「(選項)怎麼沒有鄭寶清？我比較喜歡鄭寶清」、「他本人真的在地，其他這些都是外來的 」，桃園孫先生表示，鄭寶清還沒有宣布參選，並問若鄭寶清不出來選呢？該位先生則回說「就不選了」。