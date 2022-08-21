夏立言與台商座談 強調捍衛中華民國與台灣權益

中國國民黨副主席夏立言今天（21日）上午與廈門、福州、漳州、泉州的台商代表舉行座談。據與會台商提供的現場影片，夏立言在座談會上開宗明義說，「我們在捍衛中華民國、捍衛台灣的權益，我們希望兩岸之間能夠和平、安定的發展繁榮」。

回應民進黨抨擊夏立言一行「賣台說」，夏立言駁斥，若要「賣台」，手上先有東西才能賣，「我們今天不執政，我們不能賣台，也不能談判，我們不能簽署任何協議，這在《兩岸人民關係條例》裡面都有規定，我們也非常清楚。」

廈門台商會長吳家瑩表示，座談會討論內容聚焦在台資企業在大陸的發展、在陸台胞的需求、疫情期間在廈門就讀的台生有何影響等議題，而夏立言曾任陸委會主委，熟悉兩岸事務及相關法規，希望國民黨可代為協助轉達台商的心聲。

由於兩岸之間的敵意螺旋不斷上升，兩岸關係每下愈況，吳家瑩表示，台商十分擔心在馬英九執政期間與大陸簽署的ECFA是否會停止？日前被禁止外銷大陸的3千多家台灣食品行業，未來如何解禁？還有石斑魚、白帶魚、水果等台灣農漁產品，未來是否能重新外銷大陸？

有關金廈小三通何時恢復，吳家瑩表示，大陸方面持開放態度，金門縣長楊鎮浯和國民黨金門縣議員陳玉珍也持續為民眾奔走請願，可惜卡在民進黨政府以防疫為由，遲遲不同意恢復小三通人員往來。